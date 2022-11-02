В городах и районах Дагестана действуют штабы помощи мобилизованным

На горячую линию администрации Магарамкентского района поступил звонок от жительницы села Куйсун — супруги мобилизованного Байбутова Нарулаха Шахабудиновича с просьбой о содействии в решении вопроса проведения газа домой и оказания помощи продуктами первой необходимости.

Она живёт с двумя малолетними детьми на окраине села в районе новостройки по улице Рзакули Алиева, которая ещё не газифицирована. После обработки обращения, представители администрации района и муниципального волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ, созданного в районе по поручению главы района Фарида Ахмедова, посетили семью на дому, передали продуктовые наборы, а вопрос семьи мобилизованного о догазификации домовладения Администрацией района взят на особый контроль, собраны документы для решения вопроса.

Семью посетил работник администрации района Габиддин Алиев совместно с волонтёрами штаба.

Как сообщили в мэрии, в Махачкале тоже действует штаб помощи семьям мобилизованных.

Также штаб администрации Табасаранского района продолжает помогать мобилизованным землякам.