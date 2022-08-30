Общество

В городах Дагестана пройдёт марафон «Знание»

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В последний день лета в городах Дагестана начнёт свою работу Федеральный просветительский марафон «Знание». Организатором мероприятия выступает российское общество «Знание» в рамках празднования «Дня знаний».

В марафоне примут участие более тридцати тысяч ребят. Кроме того, в городах Дагестана будет организована трансляция марафона на оборудованных площадках. Также увидеть лекции спикеров марафона возможно будет и на сайте Марафона, а также в группе РО «Знание» ВКонтакте. Зрители мероприятия получат шанс выиграть современные гаджеты. Марафон завершит свою работу 2 сентября.

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