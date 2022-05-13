В горах Дагестана туристы сыграли свадьбу, которая могла и не состояться

Илья и Ольга из Москвы никогда раньше не были в республике, но много слышали о местных красотах и отзывчивых дагестанцах. Местом для проведения торжества пара выбрала одну из баз отдыха в Гунибском районе. Молодые обсудили детали предстоящего праздника с администратором базы, внесли предоплату – чуть менее ста тысяч рублей. А незадолго до дня икс выяснилось, что недобросовестная работница турбазы, приехавшая в Дагестан на заработки чуть больше года назад, сбежала в неизвестном направлении, прихватив все деньги за брони. Сейчас ее ищет полиция.

Ситуацию спас водитель. Магомед решил не бросать пару на полпути к мечте и рассказал о ситуации в чате гидов Дагестана. И люди взялись помочь. В результате поисков нашелся свободный гостевой дом в Гунибском районе.

Договорились и с хозяйкой дома о небольшом банкетном ужине на 14 человек. Во дворе этого домика восьмого мая и сыграли маленькую русскую свадьбу с ноткой дагестанского колорита. Гид Арслан вызвался вести свадьбу как тамада совершенно бесплатно, оператор Тагир бесплатно снял свадьбу, Сайдахмед, владелец кафе на озере Мочох, сделал подарок – оплатил монтаж видео свадьбы, я предоставила предметы дагестанского быта с этномотивами для оформления фона для фото. А деньги, которые были собраны, – это примерно восемь тысяч рублей, – потратили на тент, шнуры и так далее, чтобы установить навес от дождя во дворе.

Залог за несостоявшееся проживание и торжество турбаза молодожёнам вернула. Сейчас молодожены уже дома, в Москве.