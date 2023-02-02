Общество

В годы Великой Отечественной войны в Сталинградской битве приняли участие более пяти тысяч дагестанцев

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В годовщину Сталинградской битвы, вся страна вспоминает героев тех памятных событий.

Как отметил Сергей Меликов, фронтовики уходят из жизни, но в нашей памяти они останутся навсегда. Глава Республики Дагестан отметил, что спустя восемь десятилетий новое поколение солдат и офицеров, добровольцев с честью выполняет сложные, ответственные боевые задачи по защите интересов Родины, участвуя в СВО.

«Они — наследники памяти российских воинов, завещавших прежде всего любить свое Отечество, заботиться о неприступности его рубежей. И это знамя они несут с честью», — сказал Меликов.

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