В Гильдии строителей СКФО подвели итоги работы за год

В Гильдии строителей СКФО подвели итоги работы за прошлый год. Говорили о реализации государственных программ и региональных проектов в области строительства.

Обозначены основные проблемы, с которыми столкнулись строители в 2021 году. Это рост стоимости стройматериалов, нехватка рабочей силы и финансовые сложности, которые возникали в ходе исполнения договоров госзаказа.

Специалисты назвали причины низкого освоения средств национальных проектов. Это некорректные исходные данные для проектирования, их отсутствие или несвоевременное предоставление, низкое качество проектно-сметной документации, связанное с низкой квалификацией исполнителей и заказчиков, неправильно выстроенные конкурсные процедуры.

В градостроительном кодексе ожидаются изменения, касающиеся изменения по внесению компаний в единый реестр членов саморегулируемых организаций.

Говорили также о необходимости соблюдения сроков строительства объектов.