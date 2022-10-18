В Гергебильском районе реконструируют дорогу, ведущую к туристическим объектам

В рамках реализации госпрограммы идет реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка» на участке км 211 – км 217.

Дорога обеспечивает транспортные, социально-экономические и культурные связи Дагестана с Чеченской республикой, соединяет населенные пункты Ботлихского, Хунзахского и Гергебильского районов между собой и с другими районами, обеспечивает транспортное сообщение между погранзаставами, дислоцированными в селе Ботлих и Арани.

Кроме того, дорога является одним из самых популярных туристических маршрутов региона.

Реконструкция дороги позволит увеличить ее пропускную способность и повысит безопасность передвижения по ней.

На сегодняшний день на объекте завершены все земляные работы, подготовлено основание под дорожную одежду, завершено устройство искусственных сооружений, в том числе построены три подпорные стены, построен один мост, проложено 9 водопропускных труб, ведутся работы по обеспечению водоотвода с устройством кюветов. Завершаются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия до села Чалда.

В рамках реконструкции также предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ежедневно на объекте задействовано свыше 20 единиц дорожно-строительной спецтехники.

Работы на объекте идут со значительным опережением сроков и дорожники планируют завершить реконструкцию до конца 2022 года.