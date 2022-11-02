В Гергебильском районе подвели итоги осеннего призыва

Главам сельских поселений поручили навещать семьи мобилизованных и оказывать возможную помощь. Поручено в ежедневном режиме отправлять отчеты о работе по призыву. Приняты соответствующие решения по всем вопросам.

Также в районе прошел Форум народного танца. Республиканский фестиваль прошел в рамках Года культурного наследия народов России и продемонстрировал национальную культуру, народные танцы, традиции и обычаи, которые представили участники фольклорно – хореографических ансамблей районов РД.

В администрации муниципального образования состоялось обсуждение бюджета. Даны установки до 1 декабря текущего года погасить имеющуюся задолженность по налогам и обеспечить безусловное исполнение планов текущего года.

27 октября в селении Курми состоялось торжественное открытие сквера. После реконструкции, в рамках муниципальной программы «Комфортная среда», в селении Курми, с участием почетных гостей, руководством села Курми и работниками администрации, под традиционно – символическим разрезанием красной ленты открыт Сквер.

В парке, площадью 120 кв. м. установлены скамейки, качели и освещение, уже успевшие стать центром притяжения для самых маленьких жителей села Курми и их родителей.