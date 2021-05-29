В Геметюбе необходимо ликвидировать трёхсменное обучение

Сергей Меликов побывал с рабочим визитом в Бабаюртовском районе, где посетил ряд населённых пунктов, среди которых село Геметюбе.

Врио Главы Дагестана ознакомился со сложной ситуацией сельской школы: она организована в 8-квартирном здании и принимает 270 учащихся в три смены. Само здание находится в аварийном состоянии.

На данный момент земля под новую школу уже выделена. Сергей Меликов поручил ускорить разработку техзадания на строительство с учётом дополнительной территории под спортзал, актовый зал и т.д. при своевременной разработке проекта школу можно будет ввести в эксплуатацию в 2023 году.