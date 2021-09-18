В ФРГ положительно оценили возможность дистанционного голосования в России

Дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму, — это хорошая идея. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявила «Известиям» депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный наблюдатель на российских выборах Ольга Петерзен.

«Некоторые организации высказались, что не признают выборы в России действительными или честными. Однако я считаю, что нужно понаблюдать самому, поэтому я приехала в Москву. И уж тебе более я не считаю, что нужно высказываться заранее по той ситуации, которая еще не произошла», — подчеркнула она.

По мнению Петерзен, у России и Германии должно быть одно общее. Немецкий политик указала на необходимость максимально демократичных и свободных выборов.

Также она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, подметив что у этого формата свои плюсы. При этом депутат ландтага указала и на сложности, например, в плане контроля процесса в течение всего этого времени.

«Я приветствую решение дать возможность голосовать дистанционно в России. Это очень хорошая идея. Конечно, нужно гарантировать людям, что это будет анонимно. Если все эти аспекты приняты к сведению, то это очень хорошие идеи. Я надеюсь, что они могут быть применены не только в России, но и во всем мире», — добавила Петерзен.

В Германии же на данный момент не обсуждается введение многодневного или дистанционного голосования, сообщила она, с сожалением отметив, что в этом плане ФРГ немного отстает от многих стран.

Ранее в этот день российский политолог, директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о том, что основная популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России заключается в открытости самой платформы и готовности власти оперативно отвечать на любые вопросы по данной процедуре.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Граждане могут проголосовать как онлайн, так и лично придя на избирательный участок.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая этот пост с 2005 года Ангела Меркель решила в 2021 году не выдвигать свою кандидатуру. Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство, скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

Источник: Известия