Образование, Общество

V форум «Языковая политика в Российской Федерации» состоится в Москве

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Федеральное агентство по делам национальностей проводит пятый форум «Языковая политика в Российской Федерации». Цель данного мероприятия заключается в обеспечении реализации языковых прав многонационального народа России. Программа мероприятия содержит пленарное заседание, экспертные встречи, тематические секции, а также церемонию награждения лауреатов пятого конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразие Российской Федерации» Ключевое слово». Форум состоится 16 декабря в Москве в рамках реализации госпрограммы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

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