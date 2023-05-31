В Фитинской школе Агульского района стартовали ремонтные работы

Сегодня, 31 мая, в село прибыл глава Агульского района Закир Каидов. В рамках визита, руководитель муниципалитета посетил учебное заведение, где смог ознакомиться с объемом проведённых мероприятий и оценить их качество. Совместно с главой в инспектировании принимали участие начальник МБУ «ОКС и ЖКХ» МО «Агульский район» Шабан Шабанов, а также руководитель Отдела образования муниципалитета Абдулахад Магомедов.

Как отметил, глава районной администрации, все запланированные работы должны быть завершены в обозначенные сроки.