В финал Всероссийской олимпиады школьников пытаются прорваться учащиеся дагестанских школ

В Дагестане в данное время проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Около 2,5 тысяч школьников борется за выход в финал. Наибольшая конкуренция наблюдается по предметам: биология, химия, математика и физика.

Для проведения олимпиады на региональном уровне с соблюдением санитарных норм задействовано 7 площадок.

Региональный этап завершится 25 февраля, а далее ребята, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в финал.

Напомним, что победители заключительного этапа олимпиады смогут поступить в вуз по профилю олимпиады бесплатно и без вступительных испытаний.

В прошлом году юные дагестанцы сумели проявить себя в экологии, технологии и биологии.