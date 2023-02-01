В феврале начнут строительство трёх мусоросортировочных комплексов

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. С сотрудниками ведомства премьер обсудил итоги работы в сфере экологии и природопользования за 2022 год и обозначил им задачи на 2023 год.

Глава кабмина раскритиковал работу министерства в части контроля за экологической ситуацией, отметив, что в новом году он ждёт от коллектива Минприроды более активной работы.

«Перед Министерством экологии сегодня стоят, наверно, одни из самых сложных задач среди всех ведомств. Ваша работа на виду, по ряду направлений вашей работы требуется принятие незамедлительных мер, которые связаны в конечном итоге со здоровьем и безопасностью.

Выделено 4,2 млрд рублей на 2022 год, а также на плановый период 2023-2024 годов до республики доведены лимиты 1,8 млрд рублей и 629 млн рублей, которые также будут переданы концессионеру для выполнения работ по строительству мусоросортировочных комплексов. Работы по строительству мусоросортировочных комплексов в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах, с общей мощностью обработки отходов 950 тыс. тонн/год, должны быть начаты в самое ближайшее время, с февраля», — подчеркнул Председатель Правительства.

Абдулмуслимов заявил, что в 2023 году начнутся работы по рекультивации свалок расположенных в границах городов Хасавюрт, Буйнакск, Южно-Сухокумск, Каспийск. В хозяйственный оборот планируется возвратить более 30 га земель.

«Более 1 млрд рублей выделено республике на эти цели в 2023 г. в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая Страна» национального проекта «Экология»», — рассказал он.