В этом году в селе Арсуг будет построена новая школа

Сегодня, 13 января, на первом совещании главы Агульского района с руководителями организаций и учреждений муниципалитета, проведенном в этом году, Закир Каидов положительно оценил деятельность муниципалитета за прошлый год и попросил руководителей более ответственно относиться к своей работе в текущем году.

Райобрснабу было поручено подготовить справку по объектам образовательных учреждений, по плановым мероприятиям, по капремонту. Была затронута тема текущего ремонта школ и дошкольных образовательных учреждений.

Стало известно, что в Арсуге будет строиться новая модульная школа. Глава заявил о необходимости подготовить документы на землю, отведенную под строительство учреждения.

«Четыре новые школы будут строиться в республике в этом году, в том числе и Арсугкая школа. В трех селах будут проведены строительные работы по водообеспечению по республиканской программе «Мой Дагестан — Моя вода»: Буркихане, Гоа и Рича», — сказал Каидов.

В Рича в скором времени будут объявлены торги, намечается проведение проектных работ, в связи с чем Каидов поручил оформить надлежащим образом проектно-сметную документацию. Вместе с тем руководитель района призвал глав сел принять участие в федеральных программах и не надеяться только на средства муниципального бюджета.

«Есть очень хорошая программа «Комплексное развитие сельских территорий», нужно чтобы главы сел подавали документы по этой программе. Просто сидеть, заходить в кабинеты, выходить и говорить, что мы работаем не нужно. Это касается всех. Мы все ответственны за будущее нашего района, мы все должны вместе работать», — заключил глава района.

Камиль Мирзоев