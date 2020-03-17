В этом году в Избербаше благоустроят 4 общественных и 8 дворовых территорий

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда» в 2020 году в городе Избербаше ожидается проведение ремонтных мероприятий на сумму, превышающую 43 миллиона рублей.

На текущий год запланировано благоустройство четырех мест массового скопления людей и восьми придомовых зон. Общая площадь территорий, которая будет отремонтирована, превышает семь тысяч квадратных метров.

Мэр города Избербаш Магомед Исаков и члены общественной комиссии при выборе зон для благоустройства руководствовались мнением горожан. В этом году помимо обязательных изменений, в которые входят освещение, зоны отдыха, озеленение территорий, по инициативе региональных ведомств добавлены еще беседка и пандус.

Ход подготовительных мероприятий еженедельно обсуждается на совещании в режиме ВКС под председательством руководителя администрации Главы и Правительства РД Владимира Иванова.