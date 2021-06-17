В этом году в Дагестане полностью ликвидируют аварийный жилфонд

Сергей Меликов провел заседание Совета при Главе РД по градостроительству и архитектуре. Обсудили переселение из ветхого и аварийного жилья. Всего по программе осталось переселить 45 семей в Махачкале и 9 в Унцукульском районе.

Глава региона напомнил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ помогает Дагестану в ускоренной ликвидации в 2021 году всего аварийного фонда, образованного с 2013 по 2017 годы.

Утвердят еще 318 генеральных планов для городов республики. Главный архитектор Незир Гусейнов отметил, что без этих документов невозможно включиться в социальные госпрограммы. Он призвал руководителей районов и городов ускорить работу по подготовке документов.

Незир Гусейнов рассказал также о территориальном планировании и градостроительном зонировании. В республике уже завершена новая схема терпланирования.

Сергей Меликов в целом положительно оценил развитие строительной отрасли.