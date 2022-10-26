В этом году Дагестан показывает очень хорошую динамику: Максим Решетников

Руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников, будучи в Дагестане с рабочим визитом, вместе с Сергеем Меликовым встретился с журналистами. Отвечая на вопросы об оценке уровня соцэкономического развития Дагестана, он положительно оценил динамику.

«В этом году регион показывает очень хорошую динамику», — сказал он, анализируя промышленность, вовлеченность господдержки, развитие экономических зон и сельского хозяйства, перечень реализуемых проектов и др.

«Вопрос на контроле у Президента России, мы понимаем статегическую важность Дагестна», — также подчеркнул он.