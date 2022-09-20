Антитеррор

В этой ситуации становится крайне важным сохранять спокойствие от всех участников события

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«Мы сидели на уроке биологии, когда раздался сигнал тревожного оповещения. Паники не возникло, потому что мы уже отрабатывали такие ситуации, однако некое чувство тревожности все же присутствовало», — отмечает Динара Магомедова, ученица 9 класса одной из школ города Махачкалы, где была проведена вынужденная эвакуация учащихся. По словам ученицы, педагоги действовали четко и слажено, благодаря чему школьники максимально оперативно покинули помещение.

В последнее время количество эвакуаций в школах заметно увеличилось, что не может не влиять на эмоциональное состояние учителей, родителей и детей.

В Дагестане только в сентябре были эвакуированы учащиеся сразу нескольких школ. Это было спровоцировано сигналами о минировании, которые были отправлены на электронные почты общеобразовательных организаций и стационарные телефоны.

И в этой ситуации становится крайне важным сохранять спокойствие от всех участников события и действовать при эвакуации грамотно.

Важно понимать, что при поступлении сигнала о возможной угрозе, эвакуация должна начаться незамедлительно. Несмотря ни на какие погодные условия и другие обстоятельства дети должны покинуть помещение.

Согласно предписаниям, на вывод всех учащихся в безопасное место при эвакуационных мероприятиях отводится не более пяти минут в независимости от количества учащихся в общеобразовательном учреждении. Однако помимо педагогических обязанностей важно и поведение в рамках внештатной ситуации и самих учащихся. Дети должны помнить ряд простых правил: строго выполнять все распоряжения учителя, не медлить и действовать быстро, но спокойно, не уходить самовольно домой из пункта сбора.

Для того, чтобы отработать алгоритм поведения и учеников и педагогов в общеобразовательных учреждениях дважды в год, согласно плану, проходят тренировочные мероприятия. По словам директора МКОУ «Тпигская СОШ» С. Абдулкадировой, в учреждении проводятся тренировочные эвакуации, которые позволяют всему коллективу школы отработать алгоритм поведения на случай чрезвычайных ситуаций. По словам директора школы, очень важно проводить беседы с детьми о том, как нужно вести себя в подобных случаях, потому как в острых ситуациях важна каждая минута. Именно в этих целях такое пристальное внимание уделяется обеспечению антитеррористической безопасности в наших школах. Сегодня в Агульском районе все школы оснащены тревожными кнопками и другими средствами безопасности, однако большое значение имеют грамотные действия людей в случае ЧС.

Строгое следование нормам и предписаниям позволяет обезопасить себя и окружающих в любых внештатных ситуациях.

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