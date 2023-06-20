В эти дни по поручению главы республики Сергея Меликова в Дагестанском кадровом центре реализуется программа повышения квалификации в сфере управления государственными и муниципальными финансами

Это мероприятие продолжает серию образовательных курсов для заместителей руководителей республиканских ведомств, заместителей глав районов и городов республики.

В марте аналогичные курсы проводились на тему управления закупками для государственных и муниципальных нужд.

Ранее глава региона обращал внимание на необходимость совершенствования деятельности работников ведомств и муниципалитетов, курирующих финансово-экономический блок.

В открытии программы приняли участие первый заместитель председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев и врио министра финансов Шамиль Дабишев.

«Мне бы хотелось отметить насыщенный учебно-тематический план программы. Он охватил практически все вопросы, с которыми нам ежедневно приходится сталкиваться в своей работе. А преподавательский состав включает в себя большое количество практиков, в том числе из Московской области, также занятия для слушателей проведет профессор РАНХиГС», – отметил Руслан Алиев.