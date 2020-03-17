Общество

В Эльтавском лесу появится зона для пикника

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Методы облагораживания лесополосы близ города Махачкалы — Эльтавского леса обсуждались на совещании в администрации Кировского района города Махачкалы 16 марта.

По предложению мэра столицы республики Салмана Дадаева здесь решено создать зону для отдыха на свежем воздухе: помимо беседки и зоны барбекю также будут расположены контейнеры для мусора.

Об этой инициативе на совещании рассказал замглавы Кировского района Арсен Базанов. Напомним, что на недавно прошедшем субботнике по очистке Эльтавского леса от мусора приняли участие более тысячи человек.

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