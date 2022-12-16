В ЕГРН внесены сведения об объектах недвижимости в границах 36 кварталов

Об этом сообщил руководитель Минимущества Дагестана в ходе заседания Правительства Республики Дагестан.

За счет поддержки из федерального бюджета Минимуществом были организованы мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ в 9 муниципальных образованиях на 36 кадастровых кварталах.

Всего работы проведены в отношении 11 тысяч зданий и сооружений, а также свыше 20 тысяч земельных участков.

«Это работы, которые проводятся в отношении частных домовладений и земель за счет государства с целью проведения кадастрового учета и установления границ в ЕГРН в отношении указанных объектов недвижимости», — сообщил Заур Эминов.