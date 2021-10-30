В ЕГРН будут внесены актуальные данные о границах муниципалитетов Дагестана

В рамках заседания Правительства РД 29 октября обсудили установление границ муниципалитетов и населённых пунктов, а также внесение этих данных в ЕГРН.

Абдулпатах Амирханов отметил, что данная задача является приоритетной на федеральном уровне.

С докладом по вопросу выступил руководитель Минимущества РД Заур Эминов. Он сообщил, что на сегодняшний день из 759 муниципалитетов Дагестана в ЕГРН внесены данные 357. Он подчеркнул, что работа будет завершена до конца 2021 года.

Заур Эминов обратил внимание, что внесение данных по населенным пунктам проводится неудовлетворительными, низкими, темпами: из 1629 данные в ЕГРН отображены только по 141.