Политика

В ЕГРН будут внесены актуальные данные о границах муниципалитетов Дагестана

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В рамках заседания Правительства РД 29 октября обсудили установление границ муниципалитетов и населённых пунктов, а также внесение этих данных в ЕГРН.

Абдулпатах Амирханов отметил, что данная задача является приоритетной на федеральном уровне.

С докладом по вопросу выступил руководитель Минимущества РД Заур Эминов. Он сообщил, что на сегодняшний день из 759 муниципалитетов Дагестана в ЕГРН внесены данные 357. Он подчеркнул, что работа будет завершена до конца 2021 года.

Заур Эминов обратил внимание, что внесение данных по населенным пунктам проводится неудовлетворительными, низкими, темпами: из 1629 данные в ЕГРН отображены только по 141.

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