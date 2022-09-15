В единстве и согласии

Жители республики отмечают сегодня День единства народов Дагестана. На главной площади Махачкалы в 9 часов утра собрались более 1,5 тысячи человек (представители всех народов, проживающие в республике) в национальных костюмах для участия во флешмобе.

В митинге, приуроченном ко Дню единства, приняли участие видные политические, общественные деятели.

Поприветствовав участников мероприятия, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметил, что для каждого из нас этот праздник является олицетворением единства и сплоченности, общественного согласия и этноконфессионального мира.

– Стабильность и согласие в обществе, взаимная поддержка и созидательный труд нашего многонационального народа стали одним из важнейших достояний Дагестана, которое нам завещали предки, и которое мы обязаны бережно хранить, – подчеркнул он в своем выступлении.

Руководитель ведомства выразил уверенность в том, что сплоченность народов Дагестана всегда будут надежным фундаментом для достижения прорывных задач, стоящих перед нашей республикой.

Военнослужащие, участники специальной военной операции в Украине Марат Халиков и Ибрагимхалил Гаджиев также поздравили дагестанцев с праздником.

Затем состоялась концертная программа. Ансамбль «Дети гор» зажигательным танцем приветствовал участников, своим самобытным творчеством порадовал всех заслуженный артист РД Саид Магомедов из Цумадинского района и другие известные деятели культуры. Дети из разных городов и районов Дагестана исполняли стихотворения, песни на национальных языках.

Праздничные мероприятия, подготовленные Управлением культуры Администрации города Махачкалы, продолжились на площадке перед Русским театром.

Яркие вокальные и хореографические номера в исполнении артистов и воспитанников детских школ искусств публика встречала бурными аплодисментами.

Стоит отметить, что среди зрителей были и гости республики. Туристы из Санкт-Петербурга Николай и Елена рассказали, что совершенно случайно оказались на празднике.

«Мы приехали в Дагестан проводить свой отпуск. С утра вышли гулять в город и вот стали свидетелями такого замечательного события. Испытали огромный восторг и радость», — поделились своими впечатлениями супруги.

Напомним, День единства народов Дагестана отмечается ежегодно 15 сентября, начиная с 2011 года.

Источник: Дагестанская правда