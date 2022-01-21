В «Единой России» обсудили законопроект о муниципальной власти. Участники дискуссии подчеркнули, что муниципальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти. А реорганизация муниципалитетов не повлечет за собой ликвидацию социальных учреждений и их доступность для граждан сохранится.

Было отмечено, что при переходе на новую модель самоуправления речь не идет о сокращении муниципальных служащих, и реорганизация муниципалитетов приведет к улучшению системы оплаты их труда, что стимулирует приток кадров.

Напомним, что парламент Дагестана в ходе седьмой сессии большинством голосов одобрили данный законопроект.