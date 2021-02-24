Образование

В двух селах Хасавюртовского района откроют школы на 300 мест

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Первый заместитель председателя правительства посетил с рабочей поездкой Хасавюртовский район. Там он проверил ход строительства образовательных учреждений.

ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» строит в селе Эндирей школу на 300 ученических мест и детский сад на 120 мест.

Также делегация проверила строительство школы на 300 учеников в селе Кандаураул.

В селах Хасавюртовского района не хватает мест в школах. Дети ходят на учебу в соседние села.

Открытие новых больших школ решит проблему. Правительственная делегация заключила, что объекты будут сданы в срок.

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