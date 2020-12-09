В двух селах Гумбетовского района появился природный газ

В селе Мехельта и Цилитль Гумбетовского района открыли газопровод. 600 хозяйств получат возможность пользоваться природным топливом. В торжественном открытии принял участие вице-премьер, министр промышленности и энергетики Владимир Лемешко.

Голубое топливо провели в населенные пункты в рамках «Программа развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на период 2016-2020 годов» выполняется за счет инвестиций ПАО «Газпром» и федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Чтобы газифицировать два села, построили газопроводы высокого давления.

Владимир Лемешко отметил, что газификация повысит уровень жизни местных жителей.