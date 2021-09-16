В духе гордости за многонациональный Дагестан

В десятый раз в своей истории Республика Дагестан отметил День единства народов, который ежегодно отмечается 15 сентября. День единства народов Дагестана – относительно молодой праздник. Он был инициирован 11 лет назад на Третьем Съезде народов региона, собранного в целях единения и консолидации многонационального народа республики.

По традиции эта дата знаменуется широким празднованием по всей республике. Это и народные гуляния, и концерты фольклорных коллективов, спортивные соревнования по национальным видам спорта, ярмарки и другие мероприятия. Образовательные и научные учреждения к этому дню устраивают открытые уроки, исторические экспозиции, фото- и книжные выставки.

В Агульском района 15 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана. Педагоги рассказали детям об истории возникновения праздника, о дружбе и взаимоуважении народов Дагестана. Через богатую национальную культуру Дагестана, ее народный колорит детям дали понять, что все мы — Дагестанцы — слишком одинаковые, чтобы быть разными и в этом наша сила.

Среди учащихся был проведен конкурс стихотворений «Живем одной судьбой!». Агульская молодежь присоединились к флешмобу «Народы Дагестана».

Праздничные мероприятия прошли в духе национальной и гражданской гордости за обычаи и традиции многонационального Дагестана.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»