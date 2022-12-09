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В Дубках поздравили единственного Героя Социалистического Труда Магомедзапира Гереева в День Героев Отечества

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Сегодня его посетили представители администрации Казбековского района, Дубкинской поселковой администрации и молодежного парламента.

От имени главы Казбековского района  Гаджимурада Мусаева  начальник отдела ФК, спорта, туризма и делам молодежи администрации, координатор волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ  Ибрагим Булатханов выразил поздравления и добрые пожелания в адрес Героя и передал денежный подарок к празднику. От главы поселка  Дубки Айнудина Абакарова секретарь администрации  Зугайдат Абдулаева вручила Благодарственное письмо, цветы и подарки, поблагодарила за патриотизм, активную жизненную позицию и вклад в воспитание молодежи. В настоящее время Магомедзапир Гереев в свои  82 года  живёт и здравствует, является наставником молодёжи и живым символом советской эпохи трудовых подвигов  и героических свершений. Героя поздравила также активистка молодежного парламента Диана Магомедова.

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