В Дубках поздравили единственного Героя Социалистического Труда Магомедзапира Гереева в День Героев Отечества

Сегодня его посетили представители администрации Казбековского района, Дубкинской поселковой администрации и молодежного парламента.

От имени главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева начальник отдела ФК, спорта, туризма и делам молодежи администрации, координатор волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ Ибрагим Булатханов выразил поздравления и добрые пожелания в адрес Героя и передал денежный подарок к празднику. От главы поселка Дубки Айнудина Абакарова секретарь администрации Зугайдат Абдулаева вручила Благодарственное письмо, цветы и подарки, поблагодарила за патриотизм, активную жизненную позицию и вклад в воспитание молодежи. В настоящее время Магомедзапир Гереев в свои 82 года живёт и здравствует, является наставником молодёжи и живым символом советской эпохи трудовых подвигов и героических свершений. Героя поздравила также активистка молодежного парламента Диана Магомедова.