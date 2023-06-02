В дошкольных образовательных учреждениях Агульского района торжественно отметили Международный день защиты детей!

В детсадах к проведению торжественных мероприятий подошли очень ответственно: концертная программа многократно отрепетирована, помещения украшены, а самих воспитанников было просто не узнать.

Особенно ярким получился праздник в МКДОУ «Солнышко» села Тпиг. Здесь силами детей и воспитателей был подготовлен праздник с богатой концертной программой. Лично поздравил детей и глава Агульского района.

Закир Каидов пожелал детям, родителям и воспитателям много добрых эмоций. В числе гостей мероприятия был и заместитель министра по делам молодёжи Дагестана Сиражудин Галимов. Он передал детям более сотни подарков.

«Мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Пусть радость и веселье всегда сопровождают вас», — сказал Галимов.