Агул

В дошкольных образовательных учреждениях Агульского района торжественно отметили Международный день защиты детей!

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В детсадах к проведению торжественных мероприятий подошли очень ответственно: концертная программа многократно отрепетирована, помещения украшены, а самих воспитанников было просто не узнать.

Особенно ярким получился праздник в МКДОУ «Солнышко» села Тпиг. Здесь силами детей и воспитателей был подготовлен праздник с богатой концертной программой. Лично поздравил детей и глава Агульского района.
Закир Каидов пожелал детям, родителям и воспитателям много добрых эмоций. В числе гостей мероприятия был и заместитель министра по делам молодёжи Дагестана Сиражудин Галимов. Он передал детям более сотни подарков.

«Мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Пусть радость и веселье всегда сопровождают вас», — сказал Галимов.

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