7 мая в «Доме Поэзии» прошла теплая и увлекательная встреча с гостями СКФО, организованная Литературным цехом «На Буйнакского».

Мероприятие было приурочено к межрегиональному взаимодействию, обмену опытом и популяризации современных имен в литературной жизни Северного Кавказа. Вечер гостей украсили поэты из Кабардино-Балкарии Дарья Шомахова, и Марина Мазуренко, поэт из Северной Осетии-Алании Лаура Хамицева и солист музыкальной группы «Дуэт 11» Камиль Саладинов.

Участие приняли также артистка Лакского театра, солистка Дагестанской государственной филармонии Зульфия Архилаева и юная любительница поэзии Алика Сулейманова. Зал был полон заинтересованных слушателей, которые с трудом находили свободные места. После мероприятия гости несколько часов отвечали на вопросы о своем творчестве, биографии и планах на жизнь. Участники признаются, что перед выступлением с трудом сдерживали волнение и переживали о том, как их примут здесь, на неизвестной им сцене.Но заинтересованные, радушные слушатели помогли оставить об этом дне только хорошие воспоминания. Дарья Шомахова с улыбкой говорит, что если рассказывать её впечатления от приезда, то это будет просто похоже на рекламу Махачкалы. «Но и правда, сюда хочется вернуться», — признаётся она.

А поэт Лаура Хамицева и вовсе назвала Махачкалу «вторым домом», а проведённое время — вечером в кругу большой семьи, где «кто-то одобрительно кивал, а кто-то по-доброму улыбался».

Формат мероприятия также был высоко оценен. Наряду с поэтическими произведениями были представлены музыкальные композиции, среди которых были как широко известные песни, так и авторские песни «Дуэта 11». «Баланс между поэзией и музыкой получился идеальным», — комментирует Марина Мазуренко.

Это яркое и незабываемое мероприятие в очередной раз доказало, что литература имеет огромное значение в современном мире и что вне зависимости от национальности все люди на земле близки друг другу духовно. Ведь недаром великий Расул Гамзатов говорил: «Есть границы между языками, но нет границ между сердцами».