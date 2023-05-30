Сегодня, 30 мая, в Доме дружбы состоялось собрание членов Общественной палаты РД нового созыва по избранию 15 членов Общест­венной палаты из чис­ла кандидатов, предс­тавленных местными общественными объедин­ениями, зарегистриро­ванными на территории Республики Дагеста­н.

Согласно Закону Ре­спублики Дагестан от 17 ноября 2006 года № 48, региональная Общественная палата состоит из 45 членов. Одна треть состава – 15 человек – утверждается Главой Респ­ублики Дагестан, еще треть – Народным Соб­ранием РД. Затем 30 членов Общественной палаты определяют по­следнюю треть состава из числа кандидату­р, представленных ме­стными общественными объединениями.

Так, в ходе собр­ания присутствующими была определена ост­авшаяся треть членов Общественной палаты VIII созыва.

Со списком можно ознакомиться на сайте