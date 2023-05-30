Сегодня, 30 мая, в Доме дружбы состоялось собрание членов Общественной палаты РД нового созыва по избранию 15 членов Общественной палаты из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Дагестан.
Согласно Закону Республики Дагестан от 17 ноября 2006 года № 48, региональная Общественная палата состоит из 45 членов. Одна треть состава – 15 человек – утверждается Главой Республики Дагестан, еще треть – Народным Собранием РД. Затем 30 членов Общественной палаты определяют последнюю треть состава из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
Так, в ходе собрания присутствующими была определена оставшаяся треть членов Общественной палаты VIII созыва.
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