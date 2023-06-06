В Доме дружбы прошло расширенное заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований»

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы для муниципалитетов:

меры оказания помощи мобилизованным и членам их семей;

реализация молодежной политики в городах и районах Дагестана;

деятельность регионального отделения «Движения первых» в муниципалитетах региона.

В своем докладе глава города Махачкалы Юсуп Амавов рассказал о работе, проводимой администрацией г. Махачкалы для оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

«С 5 октября 2022 года функционирует Координационный штаб города по оказанию помощи семьям участников СВО, расположенный в здании администрации города Махачкалы.

Семьям участников специальной военной операции оказывается социальная, материальная и психологическая помощь.

Ведется работа по решению жилищных, медицинских, образовательных и других вопросов, связанных с улучшением качества жизни и комплексной социальной поддержкой семей участников СВО.

За время деятельности Координационного штаба оказана помощь порядка 700 семьям участников СВО.

Уже решены вопросы по обустройству дошколят в детские сады, оказана единовременная материальная помощь 150 семьям;

трудоустроены 11 членов семей участников СВО;

рассматриваются заявки для выделения земельных участков;

оказана помощь для совершения паломничества (хаджа) 5 членам семей участников СВО.

Помимо этого, оказывается помощь в решении бытовых вопросов, дополнительная медицинская помощь.

Также 382 мобилизованных перед отправкой в зону СВО получили обмундирование (резиновые сапоги, берцы, перчатки, термоноски, термобелье, спальные мешки, тактический коврик, аптечки, шапки, тёплые флисовые костюмы). На постоянной основе ведется сбор гуманитарной помощи для направления в зону специальной военной операции.

В общей сложности администрацией города Махачкалы в зону СВО направлено около 40 тонн гуманитарной помощи.

Проводимая Координационным штабом по оказанию помощи семьям участников СВО работа будет продолжена!», — написал Умавов на своей странице в телеграм.