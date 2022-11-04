В Доме дружбы прошло пленарное заседание Международной богословской конференции

Вчера, 3 ноября, в Доме дружбы в рамках Международной богословской конференции на тему «Религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций: вызовы настоящего и решения для будущего» прошло пленарное заседание.

В мероприятии приняли участие Государственный секретарь РД Магомед-Султан Магомедов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, заместитель Председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев, муфтий РД Ахмад Афанди, руководители органов исполнительной власти РД, богословы со стран СНГ и всех субъектов Российской Федерации, религиозные и общественные деятели Республики Дагестан.

Поприветствовав всех собравшихся Муфтий Дагестана, шейх Ахмад Афанди обратился к гостям мероприятия: «Для нас это большая радость, видеть всех вас вместе на нашей родине. Прошу Всевышнего сделать благодатной нашу встречу. Также надеюсь, что наши совместные усилия, наши знания, стольких богослов за которыми следуют большие общины мусульман, помогут не только с пользой обсудить актуальные вопросы, но и предложить пути их решения. Соблюдения религиозных традиций ислама это очень важная тема, особенно когда речь идет о семейных ценностях, из которых чаще всего и складывается стабильность общества. Коран уделяет семейной жизни больше внимание, чем любой другой теме. Ислам предлагает нам совершенную модель семьи и брака, которая включает в себя все аспекты взаимоотношения мужа и жены, родителей и детей».

Муфтий региона также подчеркнул, что семья защищает общество от социального распада. Сохранение семейного института важно для продолжения человеческого рода, только посредством брака возможно формирование здорового поколения, ведь именно в семье начинается воспитание будущего человека.

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров поприветствовал от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова участников Международной богословской конференции.

«Вопрос сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, культурного наследия, воспитания детей, высоких моральных, этических, общечеловеческих идеалов является важнейшими задачами современно общества, без их решения невозможно духовное, нравственное и позитивное развитие цивилизации. Уважительное отношение к семье, вера, продолжение рода, святость материнства, уважение к отцовству – это далеко не полный список фундаментальных ценностей. Безусловно, понятия доверия, любви, взаимопомощи, уважения, доброты, остаются основополагающими для человека 21 века», – отметил в своем выступлении Рамазан Джафаров.

Камил Давдиев выступил с приветствием от Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Заура Аскендерова.

«Значимость проведения таких форумов в настоящее время трудно переоценить. Отрадно отметить, что сегодня в работе конференции принимают участие авторитетные ученые богословы, муфтии из разных районов России, а также ближнего зарубежья, представители органов власти, общественных и религиозных объединений Дагестана. Защита семейных и религиозных традиций, является общей задачей для всех религий», – говорится в приветствии.

Также в рамках конференции выступили руководители духовных управлений субъектов и гости из ближнего зарубежья, которые сошлись в одном мнении, что основы воспитания закладываются в семье.

Встреча с духовными лидерами со всей России призвана способствовать укреплению статуса религиозных и семейных ценностей в нашей стране, сохранению добрых отношений между мусульманскими общинами России и СКФО и налаживанию партнёрских связей.