В Доме дружбы прошло честовавание работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

День работников сельского хозяйства и работников перерабатывающей промышленности отметили в Доме дружбы с участием ярких представителей отрасли, Правительства РД и других именитых гостей.

Выступая перед собравшимися, А. Абдулмуслимов сначала зачитал приветственеый адрес Сергей Меликова, где он благодарит труженников отрасли за достижения регионального и федерального уровней. Затем председатель Правительства выразил свои слова гордости представителям аграрной отрасли, подчеркнул, что «Дагестан был и остаётся аграрной республикой», несмотря на развитие других сфер.

В рамках мероприятия перед собравшимися выступил и ветеран-аграрий Шарапудин Ингинов, чей профессиональный стаж насчитывает 53 года. Своей душевной речью он тронул всех участников торжественной встречи.