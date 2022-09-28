В Доме дружбы прошла патриотическая акция «Родина – мать зовет!»

27 сентября в концертном зале Дома дружбы прошла патриотическая акция «Родина – мать зовет!», посвященная поддержке армии и курса Президента Российской Федерации В.В. Путина, консолидации здоровых сил всего Дагестанского общества.

Обращаясь к участникам акции с приветственным словом, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметил, что от нашей истории никуда не убежать.

«Мы читаем паблики, которые были созданы на скорую для дестабилизации обстановки в нашей республике, потому что именно наша республика за пределами РФ никому не дает покоя, так как Дагестан — многонациональный, многоконфессиональный субъект РФ, и исторически это подтверждалось неоднократно.

В годы Великой Отечественной войны фашисты закидывали листовки, в которых были призывы перейти на их сторону, а сейчас то же самое осуществляют нацисты, и эти призывы поступают с Украины.

В 99-м году, когда международные бандформирования вторглись на территорию Дагестана, не объявляли о мобилизации. И тогда люди не только тех районов, куда напали террористы, но и со всех уголков Дагестана по зову сердца подтянулись в эти районы и оказывали помощь всем, чем они могли.

Разве для нас, Дагестанцев, не позор, когда молодые ребята выезжают за пределы России, чтобы избежать призыва, в то время как их братья-Дагестанцы с 24 февраля текущего года, со дня объявления специальной военной операции, с честью и мужеством выполняют свой долг и защищают нашу Родину.

Мы верим в своего президента! Мы верим в своих военнослужащих! Мы верим в победу!» — сказал министр.

В заключение своего выступления Энрик Муслимов процитировал слова всемирно известной личности, духовного наставника великих имамов Дагестана Магомеда Ярагского «Вера делает человека мужественным, а без веры – трусливым».

«Поэтому мы верим во Всевышнего, что с Его помощью мы победим. С нами Всевышний, а если с нами Он, то какая разница, кто против нас», — заключил Энрик Муслимов.