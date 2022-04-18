В Махачкале пройдет Региональный гуманитарно-просветительский форум

19 апреля 2022 г. Дагестанский гуманитарный институт совместно с Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан проводит Региональный гуманитарно-просветительский форум «Российская молодёжь в системе патриотического и духовно-нравственного воспитания: современный взгляд», посвящённый Году образования в Республике Дагестан.

Пройдет он при поддержке Муфтията Республики Дагестан, Министерства образования и науки Республики Дагестан, Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан.

В рамках работы форума будут рассмотрены вопросы совершенствования сложившихся практик патриотического воспитания молодёжи; правовые, морально-нравственные и религиозные аспекты системы патриотического воспитания подрастающего поколения; потенциал государственных мер, направленных на формирование и стимулирование гражданской активности подрастающего поколения; возможности системы патриотического воспитания подрастающего поколения в деле противодействия и искоренения экстремистской идеологии.

Будут предложены новые подходы к патриотическому воспитанию молодёжи, учитывающие актуальные изменения в её ценностных ориентирах, потребностях и интересах.

Среди участников Форума – представители ФАДН, республиканских министерств и ведомств, религиозных и общественных организаций, школьники, студенты ссузов, СМИ.

Дата и время проведения: 19 апреля, 12.00

Адрес проведения: 367000, г. Махачкала, площадь Ленина, 2,

ГБУ «Дом дружбы».