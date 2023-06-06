Общество

В Доме дружбы проходит расширенное заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований»

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С приветственным словом к собравшимся обратился Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов.

На повестке в том числе: меры, принимаемые муниципалитетами для оказания помощи мобилизованным и членам их семей; реализация молодежной политики в городах и районах Дагестана; деятельность регионального отделения «Движения первых» в муниципалитетах региона; вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления при реализации мероприятий социально-экономического развития муниципалитетов республики.

В обсуждении принимают участие главы всех городов, районов и сельских поселений Дагестана.

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