В Доме дружбы проходит расширенное заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований»

С приветственным словом к собравшимся обратился Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов.

На повестке в том числе: меры, принимаемые муниципалитетами для оказания помощи мобилизованным и членам их семей; реализация молодежной политики в городах и районах Дагестана; деятельность регионального отделения «Движения первых» в муниципалитетах региона; вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления при реализации мероприятий социально-экономического развития муниципалитетов республики.

В обсуждении принимают участие главы всех городов, районов и сельских поселений Дагестана.