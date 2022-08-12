В Доме Дружбы подвели итоги проекта «Маяки Дружбы. Башни Кавказа — 2022″

Сегодня, 12 августа, в конференц-зале Дома дружбы прошла торжественная церемония закрытия Международного волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа – 2022», где участники проекта обсудили актуальные вопросы в области межнациональных отношений и подвели итоги текущего года.

Открывая мероприятие, руководитель проекта Руслан Гусаров отметил, что проект направлен на устранение межнациональных стереотипов и предубеждений, вызванных недостаточными знаниями о культуре народов Кавказа, а также выразил благодарность за поддержку проекта Президенту России Владимиру Путину, в частности заместителю руководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламу Магомедову, руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову и Главе Республики Дагестан Сергею Меликову.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов поприветствовал всех от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и выразил благодарность организаторам проекта.

«Руководством нашей республики и лично Главой Дагестана Сергеем Меликовым уделяется большое внимание проектам, направленным на достижение межнационального и межконфессионального мира и согласия между народами», — сказал министр.

Глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов отметил, что проект, направленный на укрепление межнационального согласия через совместный общественно-полезный труд и просвещение, сближение народов, межнациональный диалог, взаимопомощь в восстановлении древних памятников, прижился в республике и уже с размахом реализуется в республике второй год подряд.

В завершение своего выступления Энрик Муслимов пожелал участникам проекта, благополучия и успехов в делах. Чтобы благодаря подобным мероприятиям обнаруживали глубокое сходство, основанное на общей истории, общей памяти, общих духовных и нравственных ценностях.

Далее волонтеры презентовали короткометражные фильмы об этапах своей части экспедиции, созданные по результатам работы в своих регионах.

В рамках мероприятия волонтеры поделились впечатлениями, которые на них произвел Кавказ. По словам молодых людей и девушек, больше всего на низ произвело впечатление природа Кавказа, и заинтересовала познавательная программа, которая позволила узнать о традициях новой для них культуры. На протяжении нескольких дней они смогли стать слушателями мастер-классов по гончарному делу, ювелирному искусству, кавказским танцам, посетили достопримечательности, а также стали гостями на свадьбе, познакомились с интересными старинными обрядами.

Завершилось мероприятие концертной программой.

Напомним, что данный Международный волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа» реализуется с 2016 года и направлен на укрепление межнационального согласия через совместный общественно-полезный труд и просвещение, сближение народов, межнациональный диалог, взаимопомощь в восстановлении древних памятников. В этом году работа началась с 3 августа, где принимали участие более 45 человек из 6 субъектов Российской Федерации: г. Москва, Московская область, Калужская область, Калининградская область, Волгоградская область, Ставропольский край, а также Луганской и Донецкой народных республик. Все участники были разделены на три группы, каждая из которых на протяжении недели поработали в своих регионах: Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.