В Докузпаринском районе будут развивать туризм за счет инвестиций

Госсекретарь Хизри Абакаров обсудил с жителями Докузпаринского района выполнение национальных проектов. Докузпаринский район — самый высокогорный в республике. Вся территория находится выше одного километра над уровнем моря.

Здесь расположена гора Базардюзю — самая высокая точка в Дагестане, а также Шалбуздаг, Чарундаг и Рагдан.

Хизри Абакаров отметил, что все это позволит сделать крупный туристический центр в районе. Он рассказал жителям, что для развития туризма в район будут привлекать инвестиции.

Абакаров также подчеркнул, что необходимо реконструировать дороги, школы и общественные пространства.