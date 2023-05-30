В Докузпаринском районе благодаря нацпроекту «БКД» отремонтируют 14 км дороги

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Докузпаринском районе идет ремонт автомобильной дороги Магарамкент-Ахты-Рутул км 40 – км 54.

Данная дорога связывает четыре района между собой: Магарамкентский, Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский, входит в опорную сеть Дагестана и является одним из капиталоемких объектов нацпроекта в 2023 году.

В рамках ремонта проводятся работы по усилению существующего покрытия с устройством выравнивающего слоя, ремонту и восстановлению существующих водопропускных труб, а также дорожники восстанавливают обочины. В настоящее время специалисты завершают работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят дорожные знаки, металлические барьерные ограждения и железобетонные сигнальные столбики.

Ежедневно на объекте задействовано двадцать пять человек и более тридцати единиц спецтехники.

Завершение ремонта с вводом в эксплуатацию 14 км дороги предусмотрено в конце июня, с опережением план-графика на 3 месяца.