В ДНР дагестанские специалисты эффективно выполняют работу по оценке нанесённого ущерба

Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с директором Филиала Федеральной кадастровой палаты по Республике Дагестан Апанди Дагуевым. В числе вопросов на повестке мероприятия значилось обсуждение работы сотрудников дагестанского филиала на территории г. Мариуполь ДНР. С октября сотрудники Филиала Кадастровой палаты по РД находятся на территории ДНР, где занимаются анализом для определения и оценки ущерба. Кроме того, анализируется возможность дальнейшего восстановления данных объектов. По словам Дагуева, сотрудники направлены на месяц, кроме того принято решение дополнительно командировать до 150 сотрудников из Дагестана для продолжения данных мероприятий.