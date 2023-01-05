В дни новогодних праздников в Дагестане прошло свыше 100 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 15 тысяч человек

Кроме того, в республике прошли акции «Елка желаний», «Новый год в каждый двор», «Поздравление детей, пенсионеров и членов семей военнослужащих», «Корзина добра», в рамках которых во всех районах и городах состоялось свыше 400 мероприятий, которые охватили более 37 тысяч человек.

Общественные организации, органы власти, спортсмены, бизнесмены и волонтеры поздравляли семьи военнослужащих и социально незащищенные слои населения республики.

Об этом было доложено в ходе совещания под руководством главы региона Сергея Меликова.