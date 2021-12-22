В ДГУНХ состоялась конференция по вопросам противодействия коррупции

21 декабря в ДГУНХ состоялась республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Российской Федерации», цель которой заключается в обеспечении обмена передовым опытом и знаниями в сфере противодействия коррупции. В работе конференции принял участие ректор вуза Ахмед Бучаев. По его словам, конференция может и должна дать ответы на многие проблемные вопросы на современном этапе развития Дагестана. В рамках конференции были представлены доклады, где были затронуты актуальные вопросы в борьбе с коррупцией.

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