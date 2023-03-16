В ДГУНХ начались просмотры документального фильма Умай Ибрагимовой

На факультете иностранных языков ДГУНХ началась череда просмотров документального фильма Умай Ибрагимовой. Сегодня фильм был продемонстрирован 4к. с последующим обсуждением с профессором кафедры ТиПП, доктором исторических наук Закарияевым Замиром Шахбановичем.

Просмотр вызвал живой интерес у студентов, поскольку снят профессионально и на злободневную тему. Фильм погружает зрителя в реальную обстановку в зоне СВО в Луганской народной республике. Удачная операторская работа, профессионализм съемок в условиях боевых действий дает возможность почувствовать сам характер справедливой освободительной борьбы, которую ведет российская армия и добровольцы на Донбассе.

Фильм изобилует диалогами с непосредственными участниками военных действий, простыми воинами, для которых борьба за свою Родину, за справедливость, за Отечество являются базовой ценностью. Уверен, что фильм не оставил равнодушными тех, кто его посмотрел.