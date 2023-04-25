В ДГУ состоялась встреча участников СВО со студентами

В Дагестанском государственном университете прошла встреча участников СВО со студентами патриотической тематики. В ней приняли участие заместитель военного комиссара Махачкалы Омар Омаров, директор ГБУ РД «ДагПатриотцентр» Рамазан Магомедов, проректор по воспитательной и социальной работе ДГУ Магомед Гаирбеков, участники специальной военной операции Рустам Рамазанов и Магомед Мусаев, а также начальник отдела по работе со студенческой молодежью и муниципалитетами ДагПатриотЦентра Саид Гаджиев.

В рамках встречи студентам даггосуниверситета презентовали предстоящие мероприятия ДагПатриотЦентра и призвали принимать в них активное участие. В свою очередь, участники СВО ответили на интересующие учащихся вопросы. После заместитель военного комиссара Махачкалы Омар Омаров рассказал о контрактной службе. В частности, он отметил, что после завершения вуза выпускники могут заключить контракт на военную службу. В завершение встречи студентам были розданы информационные буклеты.