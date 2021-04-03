В ДГУ прошел форум студенческой молодежи

Сегодня, 3 апреля, в актовом зале филологического факультета ДГУ прошел студенческий форум агульской молодежи. Основной темой форума стало сохранение языка и культуры. На мероприятии приняли участие глава Агульского района Закир Каидов, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, врио ректора ДГПУ Нариман Асваров, врио министра по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, врио министра просвещения РД Яхья Бучаев, заместитель муфтия РД Мухаммад Майранов, декан филологического факультета ДГУ Шабан Мазанаев, руководитель Дагестанского кадрового центра Такибат Махмудова, предприниматели и другие. В роли модератора выступил Хизринеби Омаров.

Открывая форум, с приветственным словом выступил глава Агульского района Закир Каидов. В своем выступлении руководитель муниципалитета сообщил, что студенческий форум планировался провести еще в прошлом году, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции его пришлось отложить на более поздний срок. «Цель нашего форума — сохранение традиций, культуры, языка агульского народа, ну и чтобы наша молодежь и старшее поколение пообщалась и обменялась опытом. Пока есть наш язык, наша культура и традиции, есть наш народ. И если мы это потеряем, мы растворимся. Самой большой проблемой молодежи является самореализация. Я вас всех призываю ценить свою культуру, язык, свою родину и тогда мы чего-то достигнем», — отметил Каидов.

Далее слово было предоставлено врио министра по национальной политике и делам религий Энрику Муслимову. В своем выступлении глава ведомства отметил необходимость проведения подобного рода мероприятий и выразил поддержку в адрес руководства муниципалитета. «Желаю Агульскому району процветания, руководитель он энергичный, который хочет сделать для района больше своих возможностей. Агульцы играют весомую роль на уровне Дагестана. Внесли большой вклад в развитие Дагестана», — сообщил министр.

После из рук Энрика Муслимова некоторым студентам были вручены почетные грамоты «За вклад в сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, формирование общероссийской гражданской идентичности РД».

Ректор ДГУ в свою очередь поблагодарил главу муниципалитета Закира Каидова за организацию мероприятия и выразил готовность в оказании поддержки абитуриентам из Агульского района.

Кандидат филологических наук Нариман Исрафилов в своем выступлении отметил основные проблемы сохранения родных языков. «В эпоху урбанизации, в период оттока населения с мест компактного проживания в города остро стоит вопрос сохранения родных языков. Особо остро стоит вопрос сохранения языков малочисленных народов. Если такая картина сохранится, то нависнет угроза над языками, то есть над народами», — напомнил Исрафилов. Он также сообщил, что агульский язык, помимо школ Агульского района, преподается в школах Курахского, Дербентского, Табасаранского, Каякентского районов, в городах Дербент, Дагестанские Огни и Махачкала, и в вузах, таких как ДГПУ.

Приятные слова в адрес всего агульского народа и главы муниципалитета прозвучали из уст заместителя муфтия РД Мухаммада Майранова. «Если Закир Гусейнович решит оставить пост главы района, его смело можно имамом одной из мечетей района поставить. Настолько проникновенные проповеди бывают у него. Очень приятно, что мы сегодня можем проводить такие мероприятия. Говоря о малочисленном, но очень крепком агульском народе, его можно сравнить с маленькой таблеткой, которая большую пользу приносит целому организму», — сделал комплимент представитель религии.

Декан филологического факультета Шабан Мазанаев в своей речи напомнил о выдающихся агульцах, внесших большой вклад в развитие агульского языка и изъявил желание увидеть больше агульцев, обучающихся в стенах главного ВУЗа республики.

«Меня радует, что сегодня возглавляет мой район кандидат филологических наук, он специалист по агульскому языку. Он автор учебников, пособий по агульскому языку», — сказал декан филологического факультета.

Важной частью мероприятия стало награждение студентов-отличников, обучающихся в ВУЗах республики.

Во время небольшого перерыва участники мероприятия могли попробовать блюда агульской кухни и ознакомиться с музейными экспонатами, любезно предоставленными сотрудниками историко-краеведческого музея МО «Агульский район».

Завершилось мероприятие культурной частью, подготовленной работниками ЦТКНР муниципалитета, где в конце к студенческой молодежи с напутственными словами обратился глава МО «Агульский район» Закир Каидов.

Камиль Мирзоев