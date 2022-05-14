В ДГУ прошел форум агульской молодежи

Сегодня, 14 мая, в Махачкале в стенах филологического факультета ДГУ прошел форум студенческой молодежи Агульского района, основной целью которого было сохранение языка, культуры, обычаев и традиций агульского народа и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Модератором мероприятия выступила Динара Аюбова.

Форум посетили министр по туризму и художественным промыслам Эмин Мерданов, заместитель министра по делам молодежи Сиражудин Галимов, ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов, и.о. ректора ДГУ Артур Гереев, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, депутат НС РД Магомедали Гаджиомаров, главврач больницы №1 города Махачкалы Хаджимурад Малаев, министр экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов, начальник отдела просвещения муфтията РД Даниял Умаилов, учёные, преподаватели и др.

Открывая форум, с приветственным словом к присутствующим обратился глава Агульского района Закир Каидов. В своем выступлении он поблагодарил почетных гостей, посетивших форум, и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой и призвал сохранить идентичность. «Ценя свою культуру, традиции, обычаи и свой язык, мы будем вносить свой вклад в культуру нашей огромной страны. Если молодежь уважительная и стремится к знаниям, то нас ждет хорошее будущее. Только тогда, когда мы будем уважать друг друга, мы сможем достичь больших высот», — отметил руководитель муниципалитета.

Далее слово было предоставлено доктору филологических наук Салминат Гасановой, которая рассказала об истории агульского языка и выразила опасения по поводу его исчезновения.

В продолжение темы сохранения родного языка выступил кандидат филологических наук Нариман Исрафилов. В своей речи он обозначил проблемы, препятствующие сохранению и развитию языка.

Высокопоставленные гости в своих речах пожелали агульскому народу добиваться больших успехов и не забывать свои истоки.

В фойе была организована импровизированная выставка блюд национальной кухни, где каждый желающий мог попробовать агульские блюда и ознакомиться с бытом горцев.

Завершилось мероприятие чтением стихов на агульском языке и награждением студентов-отличников, обучающихся в ВУЗах и ССУЗах республики.