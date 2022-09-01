В ДГТУ отпраздновали День знаний

В Дагестанском государственном техническом университете 1 сентября состоялся главный праздник студенческой молодежи – День знаний. В первый день нового учебного года студенческие билеты главного технического вуза республики получили более тысячи выпускников школ Дагестана.

С поздравительной речью к ребятам обратился врио ректора ДГТУ Назим Баламирзоев: «Уважаемые студенты и преподаватели! Ежегодно мы с трепетом и волнением встречаем этот день. Предстоит многое сделать, многое познать.

Уверен, что каждый первокурсник в скором будущем станет достойным продолжателем многолетних традиций нашей альма-матер и приложит все усилия, чтобы внести свой неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа родного университета, развитие Дагестана и России!

Желаю всему профессорско-преподавательскому составу ДГТУ творческих сил, а студентам – уважения к труду преподавателей и искреннего стремления к обретению новых знаний!»

Поздравили студентов и почетные гости мероприятия: руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД Арсен Рустамов, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, советник государственной гражданской службы РФ 1 Руслан Мирзамагамедов.

Так, Арсен Рустамов в своём выступлении отметил, что в ДГТУ, кроме качественной профессиональной подготовки, уделяется огромное внимание воспитанию личностных качеств студентов. «Мы рады, что один из лучших вузов страны занимается воспитанием гражданина великой страны», – подчеркнул он.

«Основные усилия коллектива преподавателей и всех сотрудников ДГТУ направлены на то, чтобы вы смогли не только стать современными квалифицированными специалистами, но и раскрыть весь свой потенциал, природные таланты и способности. От вас тоже потребуются усилия. Проявляйте любознательность, целеустремленность и трудолюбие. У вас все получится», – обратился к студентам Руслан Мирзамагамедов.

Во время мероприятия состоялась церемония посвящения в первокурсники. Был зачитан Кодекс чести студента, предписывающий соблюдать традиции университета, быть его патриотом, настойчиво преумножать свои знания и изучать науки. Вместе с «Ключом знаний» Кодекс был передан первокурснику. В торжественной обстановке из рук ректора ДГТУ студенческие билеты и зачетные книжки получили деканы факультетов.

Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов ДГТУ.

Источник: Дагестанская правда