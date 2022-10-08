В ДГТУ открылась площадка Центра оценки компетенций АНО «Россия – страна возможностей»

Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента России по итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в марте 2021 года.

«Дагестанская молодёжь талантливая и целеустремленная, но зачастую для раскрытия этого потенциала ей нужна наша поддержка. Думаю, открытие площадки Центра компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей» как раз позволит нашим ребятам развивать лидерские качества, эмоциональный интеллект и другие качества, которые в будущем они смогут использовать на пользу Родине», – прокомментировал это событие руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов.

В Центре компетенций студенты проходят диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия – страна возможностей».

После тестирования для каждого из них формируются персональные рекомендации для развития способностей и предлагаются образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Профиль студента, прошедшего такую диагностику, будет отображаться в специальной базе для работодателей.