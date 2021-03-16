В ДГТУ обсудили подготовку кадров для IT-предприятий

В Дагестанском государственном техническом университете прошел круглый стол «Взаимодействие вуза с предприятиями – практическая подготовка кадров для цифровой экономики».

Речь шла о развитии цифровой экономики в рамках задач, поставленных президентом страны.

Министр цифрового развития Сергей Снегирев подчеркнул, что необходимо готовить не только новых специалистов IT-сферы, но и обучать уже работающих.

Ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатов отметил, что необходимо менять традиционную модель системы образования и добавил, что вуз готов это делать при поддержке министерства.